В Татарстане сотрудницу банка задержали за кражу 35 миллионов рублей

Женщина было написала явку с повинной, но это не помогло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Деньги в отделении одного из банков в Нижнекамске, можно сказать, таяли прямо на глазах. С 2017 года и по настоящий момент оттуда пропало более 35 миллионов рублей. О том, что происходит, знал только один человек – сотрудница того самого отделения банка.

Как полагают полицейские, женщина, являясь кассиром, присваивала проходящую через нее наличность. Большие суммы не брала, слишком было бы очевидно. Недостачу женщине удавалось скрывать. Утверждается, что для этого она вносила в документы ложную информацию

Запахло жареным, когда кассир узнала, что их отделение в Нижнекамске закрывают и в связи с этим будет проведена ревизия денег и документов. Тогда женщина пустилась во все тяжкие. Забрала из банка все деньги, до которых могла дотянуться, и уехала в Казань. Там она наняла адвокатов, которые порекомендовали написать женщине явку с повинной. Кассир так и сделала. Написала все как надо и отправила письмом по почте в полицию Нижнекамска. Но не успело послание дойти, как женщину задержали оперативники. Недостача денег к тому времени уже была обнаружена и по данному факту возбудили уголовное дело по статье «кража».

- Женщина подозревается в краже денежных средств, совершенной в особо крупном размере, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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