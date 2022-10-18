В Казани установят мемориальную доску первому главе Госалкогольинспекции Татарстана

Скончался Алексей Казаков в сентябре 2016 года на 76-м году жизни. Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

В Казани планируют установить мемориальную доску первому руководителю Госалкогольинспекции по Татарстану Алексею Казакову. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

Согласно документу, доску планируется установить на фасаде здания Госалкогольинспекции, расположенного по адресу: улица Хади Такташа, 94. На ней будет размещен текст на русском и татарском языках: "В этом здании работал первый руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан (1995−2009) Алексей Николаевич Казаков".

Отметим, Алексей Казаков руководил ведомством в течение 14 лет до 30 ноября 2009 года. Был награжден медалью "За доблестный труд", благодарственным письмом главы Татарстана Рустама Минниханова. Скончался в сентябре 2016 года на 76-м году жизни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram