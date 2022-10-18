Военный медик из Мензелинска вернулся из украинского плена

В плену он до последнего оказывал помощь сослуживцам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный медик из Мензелинска 17 октября вернулся из украинского плена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Мужчина оказался в плену под Лиманом. Сейчас он находиться в Крыму. Вопросом о его вызволении занимался Айрат Фаррахов. За данный результат он поблагодарил Министра обороны России Сергея Шойгу, коллегу Андрея Картаполова и мусульманское сообщество Татарстана.

- В плену он до последнего оказывал помощь сослуживцам, - отметил депутат.

Напомним, 17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 110 российских граждан. А украинской стороне переданы 108 женщин - военнослужащих ВСУ. При этом две из них отказались возвращаться на Родину.

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