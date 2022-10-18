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Общество18 октября 2022 7:57

Депутаты Госсовета Татарстана перечисляют деньги на экипировку мобилизованных

Эти средства будут направлены в Фонд "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!"
Источник:kp.ru
Перечисленные деньги будут использовать для приобретения элементов экипировки.

Перечисленные деньги будут использовать для приобретения элементов экипировки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты и сотрудники Аппарата Госсовета Татарстана решили перечислить однодневный заработок в фонд поддержки мобилизованных граждан. Эти средства будут направлены в Фонд "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!".

Деньги пойдут на приобретение элементов экипировки и предметов первой необходимости для бойцов, которые в ближайшее время примут участие в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

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