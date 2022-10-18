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Экономика18 октября 2022 8:14

Казань попала в топ-5 городов с самыми большими сроками ипотеки

Согласно исследованию, жители города берут кредит на жилье в среднем на 24 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Заемщики обычно запрашивают максимально возможный срок кредитования, чтобы снизить размер ежемесячного платежа.

Заемщики обычно запрашивают максимально возможный срок кредитования, чтобы снизить размер ежемесячного платежа.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Казань заняла четвертное место в рейтинге российских городов с самыми большими сроками ипотечного кредитования. Данное исследование провела федеральная компания "Этажи".

Согласно ему, казанцы берут кредит на жилье в среднем на 24 года. Такая же ситуация, к слову, и в Нижнем Новгороде. Первую же строчку в данном рейтинге занимает Москва, где средний срок ипотеки с начала 2022 года составил 26,5 года. На втором месте расположился Санкт-Петербург - 26 лет, а на третьем - Ростов-на-Дону (25 лет). Пятое место занял Екатеринбург. Там средний срок ипотеки составил 23,1 года, сообщают "Известия".

Отметим, заемщики обычно запрашивают максимально возможный срок кредитования, чтобы снизить размер ежемесячного платежа. При этом оптимальным сроком выплат по ипотечному кредиту при стандартной ставке считается срок семь-восемь лет.

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