Будущее наставника «Ак Барса» Знарка будет определено по итогам матча с «Салаватом Юлаевым»

Игра состоится 22 октября. Фото: ak-bars.ru

Решение по будущему главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка будет определено по итогам «Зеленого дерби» против «Салавата Юлаева» в Казани.

Как сообщил корреспонденту КП-Казань собственный источник близкий к ситуации в клубе, наставник «барсов» Знарок, несмотря на шестиматчевую серию поражений, все еще пользуется авторитетом в клубе. Поэтому даже в случае поражения от «Металлурга», его отставка из клуба будет невозможна.

Таким образом, будущее главного тренера «Ак Барса» решится в домашнем матче против «Салавата Юлаева», который состоится 22 октября в «Татнефть-Арене».

Напомним, в первом «Зеленом дерби», которое состоялось в сентябре в Уфе, казанцы победили со счетом 3:0.

В данный момент «Ак Барс» с 20 баллами занимает шестое место на Востоке.

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