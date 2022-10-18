В деревне под Набережными Челнами на продажу выставили дом за 62 миллиона рублей

Всего в доме имеется пять комнат. Фото: Анастасия Осипова

В деревне Малая Шильна на продажу выставили дом за 62 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

По словам продавца, данный объект двухэтажный. На первом этаже находится общественное пространство, а на втором - приватная зона. Здесь расположены спальная хозяев, две детские комнаты, кабинет, ванная, вместительная гардеробная.

Кроме того, площадь дома составляет 322 квадратных метра. До Набережных Челнов расстояние составляет 13 километров.

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