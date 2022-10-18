Рустам Минниханов одобрил ремонт исторических зданий Казани

Глава Татарстана ознакомился со строящимися домами на улице Волкова, Бутлерова, Сары Садыковой, Хади Атласи. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов 17 октября ознакомился с планом застройки и ремонта зданий в историческом центре Казани. Все проекты нового строительства уже рассматривались на заседании межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба главы республики.

Вначале Минниханов посетил застройку территории на улице Ферма-2. Там ему презентовали план по высаживанию зеленых насаждений и концепцию строительства. Также глава Татарстана ознакомился со строящимися домами на улице Волкова, Бутлерова, Сары Садыковой, Хади Атласи.

Следующей точкой объезда стала улица Каюма Насыри. Здесь планировали воссоздать двухэтажный доходный дом, который ранее был на этом месте. Однако проект не получил одобрения, так как объект не соответствует облику сложившейся застройки Казани.

Кроме того, был одобрен проект по реставрации мечети аль-Марджани. Там предстоит привести в порядок фасад и крышу здания.

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