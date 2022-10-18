В Казани отреставрируют мечеть аль-Марджани

Реставрационные работы планируются проводить в несколько этапов. Фото: tatarstan.ru

В столице Татарстна отреставрируют мечеть аль-Маржани, расположенную в Старо-Татарской слободе на улице Каюма Насыри. Об этом стало известно во время выездного совещания с участием главы республики Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Так, рабочим предстоит привести в порядок фасад и крышу мечети, которая является памятником культурного наследия федерального значения. В данное время идет подготовка документов. Реставрационные работы планируются проводить в несколько этапов, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Отметим, данную мечеть построили по указу Екатерины II в 1766-1770 годах. В последний раз ее обновляли в 2005 году.

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