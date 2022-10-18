Депутаты Госсовета Татарстана решили перечислить свой заработок в поддержку мобилизованных земляков

Собранные средства пойдут также и на целевую поддержку резервистов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Депутаты, а также сотрудники аппарата Госсовета Татарстана, решили перечислить свой однодневный заработок в помощь мобилизованным землякам.

- Деньги будут направлены в Фонд «Ярдэм янэшэ»/«Помощь рядом». Эти средства пойдут на целевую поддержку, а также на покупку элементов экипировки и предметов первой необходимости для тех, кто должен в ближайшее время отправится нести службу в зону проведения спецоперации, - сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если не мы, то кто?»: ветеран боевых действий из Татарстана отвез участникам СВО эчпочмаки и родниковую воду, а теперь доставляет им машины

Мужчина отправился в Херсонскую область с фурой гуманитарного груза (подробности)

Власти Татарстана решили ввести дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Соответствующий проект постановления подготовили в Кабмине республики (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram