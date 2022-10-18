В Нижнекамске «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

"Нефтехимик" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками. Фото:hcnh.ru

В Нижнекамске «Нефтехимик» победил «Сибирь» в очередном матче чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.

В первом периоде счет открыл нападающий новосибирской команды Александр Шаров. Во втором периоде шайбу забил нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров. Спустя семь минут команду нижнекамцев вывел вперед нападающий Евгений Митякин. В третьем периоде сравнял счет нападающий «Сибири» Вячеслав Литовченко. В концовке основного времени хозяева льда получили возможность поиграть четыре минуты в большинстве. На 17 минуте победную точку поставил защитник нижнекамской команды Максим Гончаров.

- Я надеюсь, что эта наша уверенная игра будет продолжаться. Ее трудно найти и в то же время легко потерять, - отметил главный тренер ХК «Нефтехимик» Олег Леонтьев.

Отметим, нижнекамский клуб сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками. «Сибирь» расположилась на пятой позиции с 22 очками.

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