С 19 октября в Казани ограничат движение транспорта по улице Пилотская

Ограничение начнет действовать с этой среды. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за строительства внутриквартальных сетей теплоснабжения в Казани ограничат движение транспорта около дома №37 на улице Пилотская. При этом если проезжую часть перекроют частично, то тротуар для пешеходов там закроют полностью, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

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