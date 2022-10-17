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Общество17 октября 2022 15:44

С 19 октября в Казани ограничат движение транспорта по улице Пилотская

Введут там запрет и на передвижение пешеходов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение начнет действовать с этой среды.

Ограничение начнет действовать с этой среды.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за строительства внутриквартальных сетей теплоснабжения в Казани ограничат движение транспорта около дома №37 на улице Пилотская. При этом если проезжую часть перекроют частично, то тротуар для пешеходов там закроют полностью, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

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