На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск движение транспорта организовали по объездной дороге

Изменения вступили в силу с 17 октября. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

С 17 октября на участке с 92 по 95 километр трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – М-7 «Волга» (обход Волжска и Зелегодольска), движение для всех видов транспортов производится по временной объездной дороге.

В связи с этим ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает автомобилистов соблюдать требования, установленных на проезжей части временных дорожных знаков.

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