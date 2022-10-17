В Казани из-за работ на путях на время решили остановить движение трамваев №№1, 6 и 8

Планируется заменить девять рельсошпальных решеток. Фото: из архива МУП «Метроэлектротранс»

Из-за износа рельс и шпал на отрезке в 100 метров на улице Кошевого по направлению к Северному вокзалу было принято решение их переложить заново.

- Планируется заменить девять рельсошпальных решеток, - сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этими работами будет прекращено движение трамваев №№1, 6 и 8 – с 21.00 18 октября до 5.00 19 октября.

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