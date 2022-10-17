Руководителем Нижнекамского района назначен Роман Булатов

Летом 2022 года он был назначен первым заместителем главы Исполкома Нижнекамского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новым руководителем Исполкома Нижнекамского района назначен Роман Булатов. За его кандидатуру единогласно проголосовали присутствующие на сессии Совета города и района депутаты.

Всего на данную должность претендовали двое. Кроме Булатова в списке оказался замруководитель исполкома Нижнекамска Айназ Ярмиев.

Отметим, Роман Булатов окончил Современную гуманитарную академию по специальности "Юриспруденция". Летом 2022 года его назначили первым заместителем главы Исполкома Нижнекамского района. До этого он работал в Минпромторге Татарстана, Госкомитете по тарифам, в ОАО "Генерирующая компания".

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