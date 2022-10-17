КНИТУ и менделеевский «Аммоний» будут вместе готовить лучших инженеров страны

Фото: предоставлено пресс-службой

Соглашение о сотрудничестве подписали в понедельник руководители Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков и АО «Аммоний» Дмитрий Макаров. Стороны намерены объединить усилия в подготовке студентов, начиная с уровня среднего профессионального образования, в повышении квалификации кадров предприятия, проведении совместных научных исследований.

Отдельно в соглашении прописаны планы завода и вуза по реализации программы развития передовой инженерной школы «Промхимтех», созданной на базе КНИТУ-КХТИ.

Напомним, этим летом КНИТУ-КХТИ выиграл всероссийский конкурс по созданию передовой инженерной школы, в ходе которого из 89 заявок, поступивших со всей страны, были отобраны 30 лучших. По программам передовой инженерной школы будут готовить разработчиков инновационных инженерных решений, способных осуществлять прорывные разработки и решать задачи, направленные на обеспечение технологического суверенитета России. АО «Аммоний» является одним из предприятий-партнеров «Промхимтеха», наряду с «Газпромом», «СИБУРом», Правительством Татарстана и рядом ведущих IT-компаний.

Стороны надеются, что взаимовыгодное сотрудничество не только окажет влияние на уровень подготовки научно-производственных кадров в республике, но будет иметь и более отдаленный социальный эффект, связанный с укреплением промышленного и кадрового потенциала АО «Аммоний» и города Менделеевска.

Фото: предоставлено пресс-службой

Представители предприятия в этот же день посетили комплекс лабораторий КНИТУ-КХТИ, приняли участие в онлайн-мероприятии Ассоциации «ИННОКАМ», посвященном развитию промышленного потенциала Менделеевска, провели встречу с руководителями научных направлений, разрабатывающих темы по заказу АО «Аммоний».