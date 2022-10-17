В Казани 18 октября вода в некоторых домах может окраситься в зеленый цвет

Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана 18 октября в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1 введут краситель зеленого цвета "Уранин-А". Причиной этого является проведение работы по определению мест утечки теплоносителя, сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполкома города.

В связи с этим жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов города просят при обнаружении зеленой воды обратиться в диспетчерскую службу по номеру телефона: 8 (843) 291-87-95.

Отметим, краситель "Уранин-А" можно применять в системах теплоснабжения.. Он разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, который безвреден для здоровья людей и окружающей среды.

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