Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поддержал запрет пропаганды ЛГБТ в России

Об этом он сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме страны. Фото: ДУМ Татарстана

В этот понедельник, 17 октября, председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин выступил в слушаниях Госдумы, где обсуждался вопрос о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Камиль хазрат Самигуллин поддержал инициативу введения запрета пропаганды ЛГБТ в России на законодательном уровне.

По словам муфтия, перед религиозными деятелями возникла острая необходимость в информационном противодействии распространению идеологии вседозволенности и моральной распущенности в обществе. Также благодаря данному запрету религиозным организациям будет легче вести работу по укреплению института семьи, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

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