В парках Казани зимой установят аппараты по продаже корма для птиц

Посетители общественных пространств часто кормят птиц простым хлебом, что наносит вред их здоровью. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани проведут торги на размещение в парках вендинговых аппаратов по продаже корма для птиц.

- Посетители общественных пространств часто кормят птиц простым хлебом, что наносит вред их здоровью и даже может привести их смерти, - пояснила глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

По итогам проведенного аукциона зимой аппараты с подходящим для птиц кормом появятся в парках имени Урицкого и «Крылья Советов».

Всего в Казани планируют провести 18 аукционов на размещение торговых точек зимой в 11 местных парках. Это, например, кафе, вагончики с едой и напитками и аттракционы.

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