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Общество17 октября 2022 11:00

В парках Казани зимой установят аппараты по продаже корма для птиц

Это позволит сохранить им жизнь во время холодов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Посетители общественных пространств часто кормят птиц простым хлебом, что наносит вред их здоровью.

Посетители общественных пространств часто кормят птиц простым хлебом, что наносит вред их здоровью.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани проведут торги на размещение в парках вендинговых аппаратов по продаже корма для птиц.

- Посетители общественных пространств часто кормят птиц простым хлебом, что наносит вред их здоровью и даже может привести их смерти, - пояснила глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

По итогам проведенного аукциона зимой аппараты с подходящим для птиц кормом появятся в парках имени Урицкого и «Крылья Советов».

Всего в Казани планируют провести 18 аукционов на размещение торговых точек зимой в 11 местных парках. Это, например, кафе, вагончики с едой и напитками и аттракционы.

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