Марата Хисамеева официально назначили зам главы департамента главы Татарстана по вопросам внутренней политики

Соответствующее распоряжение было подписано в этот понедельник. Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот понедельник, 17 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о новом кадровом назначении. Так, новым зам руководителя департамента руководителя региона по вопросам внутренней политики стал Марат Хисамеев. Ранее он занимал должность начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента.

Напомним, его предшественник - Руслан Мухарлямов, возглавил данную структуру в связи с уходом Александра Терентьева на пост сенатора Совета Федерации от Татарстана.

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