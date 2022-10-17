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Общество17 октября 2022 10:21

Марата Хисамеева официально назначили зам главы департамента главы Татарстана по вопросам внутренней политики

В связи с этим он был освобожден от ранее занимаемой должности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Соответствующее распоряжение было подписано в этот понедельник.

Соответствующее распоряжение было подписано в этот понедельник.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот понедельник, 17 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о новом кадровом назначении. Так, новым зам руководителя департамента руководителя региона по вопросам внутренней политики стал Марат Хисамеев. Ранее он занимал должность начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента.

Напомним, его предшественник - Руслан Мухарлямов, возглавил данную структуру в связи с уходом Александра Терентьева на пост сенатора Совета Федерации от Татарстана.

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