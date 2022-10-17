В Казани Рустам Минниханов посетил модернизированную котельную "Азино"

Всего было смонтировано 280 тонн металлоконструкций, 105,7 километра кабеля и 8,5 километра трубопроводов. Фото: president.tatarstan.ru

В Казани глава Татарстана Рустам Минниханов посетил отремонтированную котельную "Азино", которую ввели в эксплуатацию еще в 1987 году. После обновления она стала работать с необходимой для современности мощностью.

Так, тепловая мощность котельной увеличили на 100 гигакалория в час, что позволит обеспечить теплом около 3,7 миллиона квадратных метров жилья для 140 тысяч жителей. Также это создает возможность к подключению дополнительных 1,1 миллиона квадратных метров отапливаемой площади для 50 тысяч жителей, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Отметим, для обеспечения контроля и безопасности оборудование в котельной "Азино" было оснащено полномасштабной автоматизированной системой. Всего было смонтировано 280 тонн металлоконструкций, проложено 105,7 километра кабеля, и 8,5 километра трубопроводов, а также залито 3 500 кубометров бетона.

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