Жительница Казани выдавала себя за туроператора и собрала с людей более 704 тысяч рублей

Когда женщину задержали, она полностью признала свою вину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершено расследование уголовного дела 36-летней жительницы Казани, которой инкриминируют совершение мошенничества.

- Обвинительное заключение утверждено. Все материалы были направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как полагает следствие, с октября 2021 года и по январь 2022-го женщина выдавала себя за туроператора. Она собирала деньги с жителей Казани и Ульяновской области, обещая им путевки на море. Туристы передали злоумышленнице более 704 тысяч рублей. Но никуда они так и не отправились. Женщина забрала все деньги себе и просто перестала выходить на связь. Потерпевшие, а это пять человек, обратились за помощью в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело. Вскоре «туроператора» поймали. Женщина полностью признала свою вину.

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