В Марий Эл обнаружили тело мужчины, который пропал три года назад

Следственным комитетом установлено, что погибшим является 20-летний местный житель. Фото: СУ СК России по Марий Эл

В Звениговском районе в лесном массиве обнаружили тело мужчины. Сотрудники следственного комитета установили его личность. Им оказался, 20-летний мужчина, который пропал три года назад. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

- В данное время устанавливаются обстоятельства его смерти, - сообщает СУ СК России по Марий Эл.

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