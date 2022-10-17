В Марий Эл в результате ДТП с КАМАЗом два человека погибли и три пострадали

На месте работают сотрудники полиции. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 10.00 в понедельник, 17 октября, на втором километре автодороги "Сернур-Казанское-Кикнур" в Сернурском районе произошла авария. По предварительным данным, водитель машины Lada Kalina на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику КАМАЗ.

В результате столкновения два человека погибли и три пострадали. Их с различными травмами доставили в больницу.

- На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram