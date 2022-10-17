В танковом училище Казани семьи из Набережных Челнов встретились с мобилизованными родными

Навестить мобилизованных отправились 17 семей. Фото: Мэрия Набережных Челнов.

В воскресенье, 16 октября, из Набережных Челнов организовали автобус для семей, желающих навестить мобилизованных родственников, которые проходят подготовку в Казанском высшем танковом командном училище. Поручение предоставить им транспорт дал мэр города Наиль Магдеев.

Так, навестить своих мужей, сыновей и родственников отправились 17 семей - всего 34 женщины. Чтобы порадовать резервистов, они привезли их любимую домашнюю еду.

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