В Казани 18 октября откроется вторая очередь парка ЖК "Салават Купере"

В день открытия здесь запланированы игры-квесты, научное шоу для детей и тренировки по настольному теннису. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

18 октября в столице республики состоится торжественное открытие второй очереди парка ЖК "Салават Купере". Начало мероприятия в 11.00, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Вторая очередь включает в себя прогулочные зоны, уникальное игровое оборудование и более 700 квадратных метров свободного пространства для выгула собак. В день открытия здесь запланировано проведение игр-квестов, научного шоу для детей, тренировок по настольному теннису, мастер-классы по музыкальной импровизации и по выращиванию растений. Также состоится встреча с кинологом Региной Мухаметхановой.

Отметим, вторая очередь парка ЖК "Салават Купере" обошлась в 500,5 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов в рамках реализации национального проекта по формированию современной городской среды.

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