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Общество17 октября 2022 7:52

В Казани Рамиль Муллин навестил мобилизованных нижнекамцев

Также местные артисты организовали для них концерт
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Они приехали, чтобы поднять боевой дух нижнекамцев. Фото: vk.com/ramil_mullin

Они приехали, чтобы поднять боевой дух нижнекамцев. Фото: vk.com/ramil_mullin

Делегация из Нижнекамска во главе с мэром города Рамилем Муллиным навестили в Казани мобилизованных жителей района.

Как сообщил на своей странице в соцсети Рамиль Муллин, он с делегацией приехал, чтобы поднять боевой дух нижнекамцев и передать им посылки с подарками из дома. Также местные артисты организовали для них концерт.

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