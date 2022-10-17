У жительницы Нижнекамска снесли балкон без ее согласия

Управляющая компания считает, что демонтаж балкона был произведен по решению суда и на законных основаниях. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнекамске во время ремонта фасада здания дома №30А на проспекте Химиков снесли балкон на первом этаже. Это вызвало негодование у жительницы квартиры.

По словам женщины, ее балкон - это не самострой, на его возведение имеется разрешение. Однако ей прислали требование, чтобы она убрала его. После чего хозяйка квартиры встретилась с управляющей компанией и предоставила им все документы. Но в августе было вынесено решение, чтобы она демонтировала балкон своими силами, также заплатила штраф в размере 6 тысяч рублей.

После этого жительница подала апелляцию в Верховный суд Татарстана. Данное дело будет находиться на рассмотрении до 31 октября. Но на днях этот балкон снесли работники домоуправления. Объяснили это тем, что демонтаж был произведен по решению суда и на законных основаниях, сообщает "НТР 24".

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