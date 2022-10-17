Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров переходит на работу в Москву

На новой должности Марат Закиров будет курировать направление нравственного и патриотического воспитания детей. Фото: kzn.ru

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров покинул свою должность. Он переезжает в Москву и будет работать в общероссийском движении детей и молодежи. Об этом 17 октября на "деловом понедельнике" сообщил мэр города Ильсур Метшин.

На новой должности Марат Закиров будет курировать направление нравственного и патриотического воспитания детей. Эти работы он будет проводить совместно с заместителем руководителя Федерального агенства по делам молодежи Дамиром Фаттаховым, бывшим главой Минмолодежи Татарстана.

Отметим, Марат Закиров начинал свою профессиональную деятельность в Исполкоме Казани. После работал в Дирекции спортивных и социальных проектов. Уже в 2018-2021 годах стал директором Дирекции парков и скверов Казани. С февраля 2021 года занял должность главы администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

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