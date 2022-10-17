В Татарстане с начала 2022 года цены на продукты выросли почти на 11%

Также поднялась стоимость всевозможных услуг на территории Татарстана. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане индекс потребительских цен с начала 2022 года вырос на 10,71%. Соответствующие данный опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, с начала 2022 года цены на продовольственные товары выросли на 10,21%, а с сентября 2021 года - на 16,46%. Стоимость непродовольственных товаров в 2022 году стала выше на 11,85%, по сравнению с сентябрем 2021 года - на 13,98%. Также поднялась стоимость всевозможных услуг на территории республики - на 9,63%, в сравнении с сентябрем 2021 года - на 10,85%.

Напомним, в Татарстане в начале октября подешевели сахар, гречка и яблоки.Также снизилась цена на огурцы и подсолнечное масло.

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