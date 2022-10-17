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Общество17 октября 2022 7:01

В Казанском танковом училище певица Анита Цой выступила для мобилизованных

Она исполнила свои песни и рассказала об истории их создания
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Концерт длился около часа и зрители остались довольными.

Концерт длился около часа и зрители остались довольными.

Фото: Иван МАКЕЕВ

16 октября в Казанском танковом училище народная артистка России Анита Цой спела для мобилизованных в рамках проекта "Своих не бросаем".

Она исполнила свои песни и рассказала об истории их создания. Концерт длился около часа и зрители остались довольными.

Отметим, Анита Цой - российская исполнительница, автор песен, композитор и телеведущая. Официально творческую деятельность под именем "Анита" начала в 1996 году. Помимо пения она известна как активный участник благотворительной деятельности.

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