В Казанском танковом училище певица Анита Цой выступила для мобилизованных

Концерт длился около часа и зрители остались довольными.
Фото: Иван МАКЕЕВ
16 октября в Казанском танковом училище народная артистка России Анита Цой спела для мобилизованных в рамках проекта "Своих не бросаем".
Она исполнила свои песни и рассказала об истории их создания. Концерт длился около часа и зрители остались довольными.
Отметим, Анита Цой - российская исполнительница, автор песен, композитор и телеведущая. Официально творческую деятельность под именем "Анита" начала в 1996 году. Помимо пения она известна как активный участник благотворительной деятельности.
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