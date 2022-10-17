Артур Салахов стал новым зам главы Исполкома Нижнекамского района

Он, в том числе, будет курировать и вопросы частичной мобилизации в районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 17 октября, на еженедельном заседании глава Нижнекамского района Рамиль Муллин представил нового зам главы местного Исполкома по ГО, ЧС и антитеррористической деятельности. Им стал Артур Салахов, который работает в местной администрации с 2013 года. В 2021 году занял пост начальника отдела мобилизационной подготовки.

На новой должности Салахов будет курировать, в том числе и вопросы частичной мобилизации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram