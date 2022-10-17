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Общество17 октября 2022 6:00

Артур Салахов стал новым зам главы Исполкома Нижнекамского района

В местной администрации он работает с 2013 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Он, в том числе, будет курировать и вопросы частичной мобилизации в районе.

Он, в том числе, будет курировать и вопросы частичной мобилизации в районе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 17 октября, на еженедельном заседании глава Нижнекамского района Рамиль Муллин представил нового зам главы местного Исполкома по ГО, ЧС и антитеррористической деятельности. Им стал Артур Салахов, который работает в местной администрации с 2013 года. В 2021 году занял пост начальника отдела мобилизационной подготовки.

На новой должности Салахов будет курировать, в том числе и вопросы частичной мобилизации.

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