В Челябинске "Ак Барс" проиграл "Трактору" в матче КХЛ и потерпел шестое поражение подряд

"Ак Барс" занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. Фото: ak-bars.ru

В Челябинске 16 октября "Ак Барс" проиграл "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 2:5. Для казанцев это уже шестое поражение подряд.

В первом периоде две шайбы в ворота "Ак Барса" забросили нападающий Антон Бурдасов и финский нападающий Теему Пулккинен. Во втором периоде два гола забили хоккеисты "Трактора" - защитник Сергей Телегин и нападающий Кирилл Капустин. Затем одну шайбу забросил нападающий казанской команды Станислав Галиев. Второй гол "Ак Барсу" принес Никита Дыняка. В конце игры Антон Бурдасов смог забить последнюю шайбу.

- В этой игре моментами я был доволен. Но это совершенно не наша игра,- заключил главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

Отметим, казанские хоккеисты занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. "Трактор" поднялся на восьмую строчку с 17 очками в 20 играх.

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