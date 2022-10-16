Гидрометцентр Татарстана сообщил о дожде и сильном ветре в начале следующей недели

Также ожидается и похолодание. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 17 октября, все еще будет сохранятся сухая погода, существенных осадков не предвидится. Температура днем будет в пределах от +7 до +12 градусов.

А вот уже во вторник, 18 октября, в республику снова вернутся дожди. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Согласно его прогнозу, с возвращением дождей в регионе похолодает – днем от +4 до +9 градусов. В среду, 19 октября, будет чуть теплее – максимум +10 градусов.

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