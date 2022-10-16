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Происшествия16 октября 2022 11:11

Житель Татарстана собрал пистолет для отстрела бездомных собак

Оружие изъяли, а на самого мужчину завели уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Экспертиза признала самоделку гладкоствольным огнестрельным оружием.

Экспертиза признала самоделку гладкоствольным огнестрельным оружием.

Фото: МВД по РТ

В селе Дмитровка Заинского района участковый изъял у 42-летнего местного жителя самодельный пистолет. Как объяснил мужчина, оружие он собрал в домашних условиях, он собирался при помощи него вести отстрел бездомных собак.

- Все изъятое было направлено на исследование, по результатам которого пистолет калибра 7,8 мм является гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, - сообщает МВД Татарстана.

В ведомстве также отметили, что в отношении мужчины, который собрал пистолет, возбудили уголовное дело по статье «незаконное изготовление оружия».

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