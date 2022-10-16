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Общество16 октября 2022 10:04

В Чебоксарах из-за частичной мобилизации на целую неделю перекроют улицу Ильбекова

Также там вводится ограничение на парковку автомобилей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение будет действовать только в определенное время суток.

Ограничение будет действовать только в определенное время суток.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 17 по 23 октября, то есть на целую неделю, в Чебоксарах из-з мероприятий по частичной мобилизации перекроют улицу Ильбекова. Так ограничение, в том числе и на парковку автомобилей, вводится на участке от перекрестка с проспектом Ленина до пересечения с улицей Шевченко – с 6.00 до 11.00.

В администрации города, автомобилистов просят с пониманием отнестись к данному ограничению.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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