В Чебоксарах из-за частичной мобилизации на целую неделю перекроют улицу Ильбекова

Ограничение будет действовать только в определенное время суток. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 17 по 23 октября, то есть на целую неделю, в Чебоксарах из-з мероприятий по частичной мобилизации перекроют улицу Ильбекова. Так ограничение, в том числе и на парковку автомобилей, вводится на участке от перекрестка с проспектом Ленина до пересечения с улицей Шевченко – с 6.00 до 11.00.

В администрации города, автомобилистов просят с пониманием отнестись к данному ограничению.

Фото: скриншот

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