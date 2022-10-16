В 40 домах Кировского района Казани почти на сутки отключат воду

Воду отключат в 9.00 18 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за подключения двух водопроводов почти на сутки пересохнут краны в ряде домов Кировского района Казани.

Так, с 9.00 18 октября и до 6.00 19 октября воды не будет по следующим адресам:

- ул.Богатырева, 8 корп.1;

- ул.Болотникова, 7, 7а, 9, 11/1, 13а, 17а;

- ул.Лазарева, 1/11, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 13, 13 корп.1, 14а, 14а корп.1;

- ул.Музыкальная, 3и, 8, 13;

- ул.Репина, 3, 5, 7;

- ул.Серпуховская, 24;

- ул.Солнечная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16;

- пер.Солнечный, 1а, 4, 6а;

- ул.Токарная, 5.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны будут размещать по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram