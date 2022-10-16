Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 октября 2022 9:01

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 230 новых случаев коронавируса

Всего же в республике инфекция была обнаружена у 185 003 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
28 инфицированным понадобилась госпитализация.

28 инфицированным понадобилась госпитализация.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие утки выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. 28 инфицированным понадобилась госпитализация. Также за отчетные 24 часа в список выздоровевших попал 631 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Всего по его данным в Татарстане коронавирус был обнаружен у 185 003 человек, 179 304 из них выздоровели, а 2 004 скончались в результате болезни.

Напомним, согласно информации Минздрава республики, заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 32%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram