В Марий Эл в горевшей квартире нашли тело женщины

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета.
Фото: Олег ЗОЛОТО
15 октября в одной из квартир Волжска во время тушения пожара было обнаружено тело 48-летней женщины. По данному факту проводится доследственная проверка.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В квартире были обнаружены сигареты и множество окурков. Фото: СУ СКР по Марий Эл.
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