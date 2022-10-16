В Марий Эл в горевшей квартире нашли тело женщины

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 октября в одной из квартир Волжска во время тушения пожара было обнаружено тело 48-летней женщины. По данному факту проводится доследственная проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В квартире были обнаружены сигареты и множество окурков. Фото: СУ СКР по Марий Эл.

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