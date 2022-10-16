ХК «Челны» одержали победу над барнаульским «Динамо-Алтай»

Татарстанская команда одержала вверх в домашнем матче. Фото: hcchelny.com

В Набережных Челнах в рамках первенства ВХЛ местная команда «Челны» встретилась на льду с барнаульским «Динамо-Алтай».

Уже в первом периоде, несмотря на удаления, хозяева смогли забить первую шайбу в створ ворот соперника. Во втором периоде из-за удалений гости смогли сравнять счет – 1:1. Но практически сразу же челнинцы снова вырвались вперед.

В третьем отрезке матча хозяева были аккуратны и не позволяли себе постоянно сидеть на скамейке штрафников. Это, видимо, сказалось на дальнейшей игре. ХК «Челны» одержала победу со счетом 3:1.

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