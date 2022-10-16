Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2022 7:49

В Набережных Челнах мужчина украл из магазина около 100 дезодорантов

Установить личность злоумышленника удалось по записям с видеокамер
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полицейским удалось найти и задержать злоумышленника.

Полицейским удалось найти и задержать злоумышленника.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство одного из сетевых магазинов на улице Усманова в Набережных Челнах установило, что с витрины пропала крупная партия мужских дезодорантов - 91 единица. На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с видеокамер, установленных в магазине, и узнали в подозреваем местного жителя.

Мужчина был задержан, однако похищенного товара при нем не оказалось. Он все успел растратить, сообщают «Челнинские известия».

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «кража». В полиции города отметили, что мужчина уже и до этого привлекался к ответственности за подобные преступления.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram