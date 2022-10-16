В Набережных Челнах мужчина украл из магазина около 100 дезодорантов

Полицейским удалось найти и задержать злоумышленника. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство одного из сетевых магазинов на улице Усманова в Набережных Челнах установило, что с витрины пропала крупная партия мужских дезодорантов - 91 единица. На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с видеокамер, установленных в магазине, и узнали в подозреваем местного жителя.

Мужчина был задержан, однако похищенного товара при нем не оказалось. Он все успел растратить, сообщают «Челнинские известия».

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «кража». В полиции города отметили, что мужчина уже и до этого привлекался к ответственности за подобные преступления.

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