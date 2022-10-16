Рустам Минниханов вручил сертификат на миллион рублей врачу из Набережных Челнов

Больница стала победителем республиканского конкурса. Фото: БСМП Набережных Челнов

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов стала победителем республиканского конкурса «Лучший архив некоммерческой организации Республики Татарстан».

Награду – сертификат на один миллион рублей, главврачу БСМП Марату Мухамадееву лично вручил глава Татарстана Рустам Минниханов. Полученные деньги больница потратит на оцифровку медицинских данных.

Отметим, что в конкурсе организацию работы архивов и ведение документации оценивал комитет Татарстана по архивному делу. Так, экспертами была осмотрено здание БСМП Набережных Челнов. Там в архиве провели ремонт, в рамках которого, в том числе, архив получил современную систему порошкового пожаротушения и специальные огнестойкие двери. Работа по его улучшению шла на протяжении последних пяти лет.

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