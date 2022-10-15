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Общество15 октября 2022 13:23

В Набережных Челнах на стене школы установили памятные доски в честь погибших на Украине

Они посвящены памяти Руслана Галямова и Олега Дмитириева
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За проявленные мужество и героизм Руслан Галямов и Олег Дмитириев посмертно представлены к ордену Мужества. Фото: Мэрия Набережных Челнов

За проявленные мужество и героизм Руслан Галямов и Олег Дмитириев посмертно представлены к ордену Мужества. Фото: Мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах 15 октября торжественно открыли мемориальную доску выпускникам школы №11, погибшим в ходе спецоперации на Украине, Руслану Галямову и Олегу Дмитириеву. У учреждения собрались родные и близкие, друзья, сослуживцы.

Кроме того, их памяти посвящены ученические парты, где размещена вся информация о мужественных бойцах. Право сидеть за этой партой предоставят отличникам и активистам учебы.

Отметим, за заслуги перед Родиной, проявленные мужество и героизм при выполнении служебно-боевого задания в условиях СВО на Украине Руслан Галямов и Олег Дмитириев посмертно представлены к ордену Мужества.

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