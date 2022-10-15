В Чувашии проводили мобилизованных бойцов для участия в спецоперации на Украине

Проводить бойцов пришли родные и близкие. Фото: web.telegram.org/k/#@EMIRNURTDINOVICH21

15 октября в Канаше проводили мобилизованных бойцов для участия в специальной военной операции на Украине.Всего было отправлено 31 человек в возрасте до 35 лет из Канаша и Янтиковского района, сообщает в своем Telegram-канале министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

- Мы верим в силу наших бойцов, в их мужество, волю к победе. Желаем вернуться домой живыми, здоровыми и с победой, - отметил Эмир Бедертдинов.

Напомним, в Чувашии медики собирают гуманитарную помощь мобилизованным. Это футболки, майки, теплые носки и средства гигиены.

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