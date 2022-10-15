За минувшие сутки в Татарстане выявили 236 новых случаев заражения коронавирусом

За все время в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 184 773 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 236 новых случаев коронавируса, в 55 из них зараженным понадобилась госпитализация. Также за это время от COVID-19 официально излечились 723 человек. Такие данные 15 октября приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Согласно данной информации, за все время в республике коронавирус был обнаружен у 184 773 человек, 178 673 из которых выздоровели, а 2 004 скончались в результате болезни. Уровень коллективного иммунитета к инфекции в республике по-прежнему – 3,9%.

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