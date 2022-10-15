В Татарстане в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе и ребенок

По факту произошедшего надзорное ведомство организовало проверку. Фото: Прокуратура Татарстана

14 октября около 22:15 в Верхнеуслонском районе на 15-м километре трассы Казань - Ульяновск произошло ДТП. В результате аварии пострадали четыре человек, в том числе шестилетняя девочка.

По предварительным данным, 30-летний нетрезвый житель села Куралово без водительских прав угнал машину "Лада". Он направлялся в сторону Казани. В пути мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой Toyota. После чего водитель отечественной машины скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадали 38-летняя женщина-водитель иномарки, 62-летний мужчина и шестилетняя девочка из "Тойоты", а также 25-летний мужчина из "Лады".

- По факту произошедшего надзорное ведомство организовало проверку, в рамках которой будут выяснятся обстоятельства угона автомобиля, - сообщает Прокуратура Татарстана.

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