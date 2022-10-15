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Общество15 октября 2022 7:22

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал вернуть контроль средней скорости на дорогах

По его словам, как только отменили данный контроль, ситуация на дорогах стала напряженнее
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Контроль средней скорости на дорогах отменили в 2021 году.

Контроль средней скорости на дорогах отменили в 2021 году.

Фото: Иван Макеев

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал вернуть контроль средней скорости на дорогах. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Дорога-2022".

По словам Минниханова, как только отменили замер средней скорости, ситуация на дорогах стала напряженнее. В связи с этим он попросил Госавтоинспекцию вернуть контроль средней скорости, который фиксируется на участке трассы между двумя камерами.

Отметим, такая практика применялась в течение семи лет. Однако в 2021 году ее прекратили.

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