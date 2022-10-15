Контроль средней скорости на дорогах отменили в 2021 году. Фото: Иван Макеев

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал вернуть контроль средней скорости на дорогах. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Дорога-2022".

По словам Минниханова, как только отменили замер средней скорости, ситуация на дорогах стала напряженнее. В связи с этим он попросил Госавтоинспекцию вернуть контроль средней скорости, который фиксируется на участке трассы между двумя камерами.

Отметим, такая практика применялась в течение семи лет. Однако в 2021 году ее прекратили.

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