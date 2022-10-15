На четвертой минуте единственный гол забил полузащитник челнинской команды Ильнур Бадртдинов. Фото: ФК "КАМАЗ"

14 октября в Набережных Челнах "КАМАЗ" обыграл "Енисей" в рамках 14-го тура Первой лиги. Игра закончилась со счетом 1:0.

На четвертой минуте единственный гол забил полузащитник челнинской команды Ильнур Бадртдинов. Для игрока "КАМАЗа" этот гол стал первым в профессиональной карьере. Затем хозяева поля не реализовали сразу четыре выхода один на один, а гости не смогли вогнать мяч в ворота с трех метров.

Отметим, "КАМАЗ" с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Енисей" с 23 очками расположился строчкой ниже.

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