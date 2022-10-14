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Здоровье14 октября 2022 15:46

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане снизилась на 32%

При этом самым заразным до сих пор остается штамм омикрон
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В Татарстане на штамм омикрон приходится 95% всех заражений.

В Татарстане на штамм омикрон приходится 95% всех заражений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане заболеваемость COVID-19 снизилась на 32%. С каждым днем выявляется все меньше и меньше новых случаев заражения. Так, за последние отчетные сутки инфекция была обнаружена у 245 людей, сообщила 14 октября на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Она также отметила, что в Татарстане сейчас распространенный два штамма COVID-19 – дельта и омикрон. Причем самый заразный из них по-прежнему остается именно омикрон. На него приходится 95% всех заболеваний, которые в этом случае протекают как обычная простуда или вовсе без симптомов.

Снизилась в Татарстане, по словам Авдониной, и заболеваемость ОРВИ – на 7,6%. При этом случаев гриппа зафиксировано не было.

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