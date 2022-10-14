С 16 октября в Казани начнут поэтапно ограничивать движение по улице Промысловой

С 16 по 26 октября будет перекрыт участок возле детского сада №35 по улице Авангардной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре в столице республики начнут поэтапно ограничивать движение по улице Промысловой. Это связано со строительством теплотрассы, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 16 по 26 октября будет перекрыт участок возле детского сада №35 по улице Авангардной, с 19 по 29 октября - участок от дома №147б до дома №147а по улице Промысловой, а с 19 по 27 октября - участок от дома №147а до дома №153 по улице Авангардной. Также с 20 по 30 октября движение транспорта будет ограничено на участке от дома №153 до дома №155 по улице Авангардной.

Напомним, в Казани с 17 октября из-за треснувшей дороги перекроют улицу Фучика. В связи с этим изменяться схемы движения автобусов и троллейбусов.

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